نهرا أكد لوفد شركة قاديشا دعمه لنزع كل التعديات على الشبكة

بحث ​محافظ​ ​الشمال​، ​رمزي نهرا​ مع وفد من شركة قاديشا في التعديات على ​التيار الكهربائي​ وسبل التعاون في الإجراءات الواجب اعتمادها في الحملة المستمرة لإزالة كل التعديات على الشبكة وقمع المخالفات في كل المناطق الشمالية.

وحضر اللقاء مستشار وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​طوني ماروني​، مدير ​شركة كهرباء قاديشا​ المهندس عبد الرحمن المواس، رئيس الحملة الوطنية لنزع التعديات الفريد الخوري، رئيس مصلحة الزبائن زياد الصايغ.

وأكد نهرا للوفد دعمه الكامل لنزع كل التعديات والمخالفات على الشبكة، لافتا الى ان "التنسيق بين الادارات المعنية سيعجل في تنفيذ القرارات الحكومية بهذا الخصوص"، مشيرا الى أن "اجتماع اليوم يدخل في اطار كيفية ازالة كل المعوقات التي تعوق عملية التنفيذ".