اكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ ​فيولات خيرالله الصفدي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا ​الإرهاب​، أنّ "الشباب الأقل فرصًا عرضة أيضًا لخطر الارهاب"، ودعت قائلةً "فلنمكّنهم اقتصاديًا ونبعد عنهم هذا الخطر".

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كانت هذه تفاصيل خبر خيرالله الصفدي: فلنمكّن الشباب اقتصاديًا ونبعد عنهم خطر الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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