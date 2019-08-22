النشرة: الحكومة كلفت محامين باميركا للدفاع عن حقوق الدولة بموضوع الاخوين فتوش

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" أن ​مجلس الوزراء​ قرر تكليف محامين ب​اميركا​ للدفاع عن حقوق الدولة من قبل ​وزارة المالية​ و​مصرف لبنان​ بموضوع الاخوين فتوش.

وكانت مراسل "النشرة" قد أفادت بأن "مجلس الوزراء المنعقد في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وصل إلى البند 18 من جدول الاعمال الذ يتيعلق بعرض وزارة المالية الرسائل الموجهة من مكتب المحاماة لافي أميركا "لويس كوفمان ميديلميس" بوكالته على السيدين بيار وموسى فتوش وموضوعها عرض الدخول في حوار تسوية بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية وشيكة في أميركا ضد الدولة اللبنانية".