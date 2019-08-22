الداخلية المصرية: البدء بتنفيذ أوامر السيسي بوقف التعديات على البحيرات

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ أن "الأمن يواصل جهوده لفرض السيطرة الأمنية وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن الدقهلية، دمياط، بورسعيد"، مشيرةً إلى أن "تحركات أجهزة الأمن جاءت بهدف تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي و​البناء​ على الأراضي الزراعية وأملاك ​الدولة​ ومنافع الري والصرف و​نهر النيل​ والمجاري المائية، وفرض السيطرة الأمنية، وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام و​الأمن العام​".

ونوهت بأن "مديريات أمن الدقهلية، دمياط، بورسعيد تكثف تواجدها الأمني بنطاق بحيرة المنزلة، بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ​البيئة​ والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات و​حالات​ ​الصيد​ الجائر وتكثيف التواجد الأمني وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة".