وزير الداخلية التركي: مقتل 635 مسلحا خلال 2019

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، "مقتل قوات ​تركيا​ 635 مسلحا من حزب "العمال الكردستاني" في عمليات أمنية منذ مطلع العام الحالي"، مشيراً إلى أن "اليوم هناك دعم لوجستي وراء المنظمة الإرهابية، وشبكة من العلاقات التي تقدم الدعم المالي والاستراتيجي والنفسي".

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