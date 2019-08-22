الاناضول: برلمان كوسوفو يحل نفسه لإجراء انتخابات مبكرة

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "النواب في ​كوسوفو​ صوتوا على حل البرلمان تمهيدا لإجراء ​انتخابات​ مبكرة، بعد استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناي في 19 تموز الماضي"، مشيرةً غلى أن "البرلمان عقد الخميس جلسة، صوت خلالها 88 نائبا من أصل 120 لصالح حل البرلمان إثر تعذر تشكيل أغلبية جديدة بعد استقالة هاراديناي".

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