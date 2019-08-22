مسؤول سوري: تركيا لم تلتزم بأي من اتفاقات سوتشي وتتحمل مسؤولية ما سيجري بإدلب

لفت معاون وزير الخارجية السوري ​أيمن سوسان​ إلى أن "​تركيا​ لم تلتزم بأي من اتفاقات سوتشي لذلك هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة لما سيجري في إدلب"، مشيراً إلى أن "المعبر الذي افتتحته ​الدولة السورية​ في صوران جاء انطلاقا من حرص الدولة السورية على حياة مواطنيها وللتخفيف من معاناتهم جراء تواجد ​الإرهاب​يين في تلك المنطقة".

واعتبر أن "من يقوم بإعاقة الخروج الآمن بأي شكل من الأشكال سواء من المجموعات الإرهابية أو من يقف وراءهم وتحديدا النظام التركي فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المدنيين"، مؤكداً أن "أي وجود أجنبي على الأرض السورية دون موافقة الدولة السورية هو وجود غير مشروع ويجب ألا يكون لدى أي كان من الإرهابيين وداعميهم أي شك حول إصرار سورية وجيشها على الاستمرار فيما بدأناه قبل ​خان شيخون​ بكثير و​الجيش السوري​ ماض بتحرير كل شبر من ​الأراضي السورية​ من الإرهاب".