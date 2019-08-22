حسن روحاني: أميركا تتصرف كالفأر أمام إيران

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "أميركا تتصرف كالفأر أمام إيران"، مؤكدا "أنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر"، مشيراً إلى "إننا سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة ومقابل القوة الأميركية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة".
وأوضح روحاني أن "الخلاف مع أميركا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا"، لافتاً إلى أن "أميركا لم تحقق أيا من أهدافها في المنطقة"، مضيفا أن "أميركا تكذب حين تدعي أنها تريد الانسحاب من أفغانستان والمنطقة وأميركا لم تفعل شيئا لصالح شعوب العراق وسوريا وأفغانستان واليمن ولبنان".
وأشار إلى أن "أصدقاء أميركا، بما فيهم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا، باتوا يرفضون الخطاب الأميركي وأميركا لم تكن أكثر ضعفا وعزلة سياسية وقانونية مما هي عليه اليوم"، مشدداً على أنه "ينبغي على الجميع احترام شعوب المنطقة وحقوقها، منوها بأنه لا يحق لأميركا التعرض لحقوق الآخرين، وعليها احترام إرادة شعوب المنطقة".
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