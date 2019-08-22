طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كنغ شوانغ الولايات المتحدة بـ"التخلي عن خططها لبيع مقاتلات بقيمة مليارات الدولارات إلى تايوان"، مهددا بـ"اتخاذ الإجراءات المطلوبة" للدفاع عن مصالحها"، معربا عن "معارضة بكين الشديدة للخطة الأمريكية لبيع مقاتلات إلى تايوان"، مشيرا إلى أن "الصين قدمت إلى الجانب الأمريكي احتجاجا رسميا بهذا الشأن".
وأشار إلى أن "الخطة الأميركية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية"، لافتا إلى أن "مسألة تايوان تتعلق بسيادة الصين وأمن أراضيها ومرتبطة بمصالح الصين الرئيسية"، مفيداً بأن "صفقة كهذه ستشكل تدخلا صارخا في شؤون البلاد الداخلية وتقويضا لسيادتها ومصالحها الأمنية"، مبديا "إصرار الصين على حماية سيادتها الوطنية ووحدتها وأمنها".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين تتوعد الولايات المتحدة بعقوبات على خلفية صفقة مقاتلات مع تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.