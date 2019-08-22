خارجية الصين تتوعد الولايات المتحدة بعقوبات على خلفية صفقة مقاتلات مع تايوان

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية ​كنغ شوانغ​ ​الولايات المتحدة​ بـ"التخلي عن خططها لبيع مقاتلات بقيمة مليارات الدولارات إلى ​تايوان​"، مهددا بـ"اتخاذ الإجراءات المطلوبة" للدفاع عن مصالحها"، معربا عن "معارضة بكين الشديدة للخطة الأمريكية لبيع مقاتلات إلى تايوان"، مشيرا إلى أن "الصين قدمت إلى الجانب الأمريكي احتجاجا رسميا بهذا الشأن".

وأشار إلى أن "الخطة الأميركية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية"، لافتا إلى أن "مسألة تايوان تتعلق بسيادة الصين وأمن أراضيها ومرتبطة بمصالح الصين الرئيسية"، مفيداً بأن "صفقة كهذه ستشكل تدخلا صارخا في شؤون البلاد الداخلية وتقويضا لسيادتها ومصالحها الأمنية"، مبديا "إصرار الصين على حماية سيادتها الوطنية ووحدتها وأمنها".