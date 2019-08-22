بري: الاغتراب اللبناني نعمة وطنية واقتصادية وهو الاحتياط الانساني والاستراتيجي

اكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "​الطوائف​ كما هي نعمة ل​لبنان​ كذلك هو ​الاغتراب​ اللبناني في كل قارات ​العالم​ يمثل نعمةً وطنية واقتصادية وهو الاحتياط الانساني والاستراتيجي للبنان وللبلدان التي ينتشر فيها ​اللبنانيون​"، مشددا على أن "المغتربين اللبنانيين هم قرش لبنان الابيض الذي يجب ان يحافظ عليه ويستثمر فيه في المحطات الحالكة التي قد تواجه الوطن وللاسف نحن عرضة لمثل هذه المحطات الان ، لكن الامل والرهان يبقى على اللبنانيين مقيمين ومغتربين لتجاوز هذه المحطات وهم اثبتوا دائماً انهم خير من يؤتمن على حمل رسالة للبنان مقيماً ومغترباً".

وخلال استقباله رئيس المجلس اﻻغترابي اللبناني للاعمال نسيب فواز على رأس وفد من المجلس، شدد بري على "ضرورة استحضار وحدة اللبنانيين التي يجسدونها في المغتربات كأسلوب حياة على مختلف المستويات لا سيما في ال​سياسة​ و​الاقتصاد​ باتجاه الوطن الام لبنان"، مشيرا الى "اهمية الاستفادة من مشاركة المتحدرين من اصول لبنانية في مواقع القرار سواء من نواب او رؤساء او قيادات سياسية او حزبية بما يخدم قضايا لبنان المحقة".

كما استقبل بري بحضور نائب رئيس ​حركة أمل​ المحامي ​هيثم جمعة​ سفير لبنان في ​روسيا​ اﻻتحادية شوقي ابو نصار.