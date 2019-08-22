الخارجية السورية: تركيا تتحمل المسئولية الكاملة لما سيجري في إدلب

حملت الخارجية السورية أنقرة مسؤولية ما سيجري في إدلب، متهمة إياها بعدم الالتزام بأي من اتفاقات سوتشي بشأن إدلب.
وقال مساعد وزير الخارجية السوري، ايمن سوسان، إن المعبر الذي افتتحته سوريا في صوران جاء انطلاقا من حرص الدولة السورية على حياة مواطنيها وللتخفيف منمعاناتهم جراء تواجد الإرهابيين في تلك المنطقة.
وأضاف أن "من يقوم بإعاقة الخروج الآمن بأي شكل من الأشكال، سواء من المجموعات الإرهابية أو من يقف وراءهم، وتحديدا النظام التركي، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عنحياة هؤلاء المدنيين".
وأوضح سوسان أن "أي وجود أجنبي على الأرض السورية دون موافقة الدولة السورية هو وجود غير مشروع، ويجب أن لا يكون لدى أي كان من الإرهابيين وداعميهم أي شك حول إصرار سورية وجيشها على الاستمرار فيما بدأناه قبل خان شيخون بكثير"، مؤكدا أن "الجيش السوري ماض بتحرير كل شبر من الأراضي السورية من الإرهاب".
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