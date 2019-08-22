السعودية تكشف حقيقة اختطاف إحدى مواطاناتها في تركيا

كشفت السفارة السعودية في تركيا حقيقة ما تردد عن اختطاف فتاة سعودية وزوجها في تركيا. ذكرت السفارة في تغريدة على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس، "‏إشارة إلى ما يتم تداوله عن اختطاف فتاة سعودية، أكد مسئول شئون السعوديين في القنصلية بإسطنبول عدم وجود أي حالة اختطاف، وأن الفتاة وزوجها موجودين الآن داخل القنصلية العامة بإسطنبول، نظرا لوجود خلاف عائلي بينهما.

وطالبت السفارة بعدم الإنسياق وراء الإشاعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادر موثوقة. الخميس، "‏إشارة إلى ما يتم تداوله عن اختطاف فتاة سعودية، أكد مسئول شئون السعوديين في القنصلية بإسطنبول عدم وجود أي حالة اختطاف، وأن الفتاة وزوجها موجودين الآن داخل القنصلية العامة بإسطنبول، نظرا لوجود خلاف عائلي بينهما.وطالبت السفارة بعدم الإنسياق وراء الإشاعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادر موثوقة.

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