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فيديو.. مقتل شخص وإصابة 8 في حريق مستشفى بباريس

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 قالت السلطات الفرنسية اليوم الخميس، إن شخصا على الأقل لقي حتفه وأصيب ثمانية بعد اندلاع حريق خلال الليل في مستشفى على مشارف باريس.

وشب الحريق في مستشفى هنري موندور في مدينة كريتاي في وقت متأخر

ليل الأربعاء وأُخمد في نهاية المطاف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ولم يُعرف بعد سبب الحريق.

وقال مارتن هيرش مدير المستشفيات العامة في باريس

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على تويتر "أُخمد الحريق الذي اندلع في المبنى السكني داخل مجمع مستشفى هنري موندور بفضل تدخل رجال الإطفاء".

وأضاف "يؤسفنا أن نقول إن هناك حالة وفاة".

 

شاهد الفيديو..

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