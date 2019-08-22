فيديو.. مقتل شخص وإصابة 8 في حريق مستشفى بباريس

قالت السلطات الفرنسية اليوم الخميس، إن شخصا على الأقل لقي حتفه وأصيب ثمانية بعد اندلاع حريق خلال الليل في مستشفى على مشارف باريس.
وشب الحريق في مستشفى هنري موندور في مدينة كريتاي في وقت متأخرليل الأربعاء وأُخمد في نهاية المطاف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ولم يُعرف بعد سبب الحريق.
وقال مارتن هيرش مدير المستشفيات العامة في باريس
وأضاف "يؤسفنا أن نقول إن هناك حالة وفاة".
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