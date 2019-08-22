رئيس الوزراء الكويتي يهنئ نظيره السوداني بأدائه اليمين الدستورية

بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الخميس، برقية لرئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور عبدالله حمدوك، هنأه فيها بمناسبة أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، متمنيا له النجاح والتوفيق فيتحقيق ما يتطلع إليه أبناء شعب السودان من التقدم والرقي .
للدفع بها قدما والسير بها على الدرب نفسه، معربا عن خالص التهاني وأصدق التمنيات له بموفور الصحة والعافية ، وللسودان وشعبها المزيد من الاستقرار والازدهار.
وأكد الصباح خلال البرقية - حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتطلع
وكان حمدوك، قد أدى اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان مساء أمس الأربعاء، كرئيس لوزراء السودان.
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