إسرائيل تخطط للهجوم على الحوثيين

نشرت صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم الخميس تقرير قالت فيه إن إسرائيل تخطط لمهاجمة أهداف الحوثيين في اليمن.
ونقلت معاريف عن مصادر عربية ودولية قولها إن تل أبيب تخطط للتدخل في حرب اليمن من خلال أضعاف التواجد الإيراني في اليمن تمامًا كما فعلت في سوريا والعراق في الأشهر الأخيرة معتبرة الحوثيين يد إيران في اليمن.
ونقلت الصحيفة العبرية تقريرًا نشر في صحيفة الجريدة الكويتية جاء فيه إن إسرائيل تخطط للتدخل في الحرب في اليمن ومهاجمة منشآتتابعة لحوثي ومتمردي حزب الله لإضعاف إيران.
ووفقًا للمصادر ، فإن الموساد الإسرائيلي يتتبع عمليات نقل الأسلحة والمعدات من الجيش الإيراني إلى المنظمات اليمنية التي تحت رعايته في منطقة باب المندب بالبحر الأحمر.
وأشار التقرير أن ما يعزز إمكانية التدخل الإسرائيلي في اليمن هو ما أعلنته مصادر عراقية في الأيام الأخيرة عن قصف طائرات إسرائيلية لمواقع قوات الحشد الشعبي الشيعية في العراق حيثأكدت مصادر عراقية أن إسرائيل قصفت مواقع الحشد عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.
على صعيد آخر قالت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية صباح اليوم إن إيران ساعدت الحوثيين في الأيام الأخيرة على إسقاط طائرة بدون طيار أمريكية في اليمن.
ونقلت مواقع إعلامية أمريكية وإسرائيلية تقديرات عسكرية أمريكية أشارت إلى أن إيران ساعدت الحوثيين في إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في أجواء اليمن.
وبحسب التقديرات للمسئولين الأمريكيين فإن إيران زودت الحوثيين بالصواريخ التي أطاحت بالطائرة الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع موضحين أن الولايات المتحدة ستربط إيران بشكل علني بالإطاحة بالطائرة بدون طيار الأمريكية في اليمن عندما تنتهي التحقيقات.
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