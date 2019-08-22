​الصين تؤكد أهمية وضع حد للشغب والعنف واستعادة النظام في هونج كونج

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الخميس، إن أهم مطالب مواطني الصين حاليًّا بمن فيهم سكان (هونج كونج) تتمثل في وضع حد للشغب والعنف واستعادة النظام في منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة، وحماية الازدهار والاستقرار هناك.
وأضاف شوانج، في تصريح خلال
وأعرب شوانج عن أمله أن يحفاظ هؤلاء المواطنون الصينيون على ضبط النفس أثناء التعبير عن حماسهم في حب الوطن، مؤكدا أن الحكومة الصينية تدعو دائما مواطنيها خارج البلاد إلى الالتزام بالقوانين والقواعد المحلية، وتأمل في الوقت نفسه احترام البلدان ذات الصلة للأنشطة الشرعية لرعاياها وتقديم ضمان وحماية لحقوقهم المشروعة.
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