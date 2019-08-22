كوريا الجنوبية تلغي اتفاقاً لتبادل الاستخبارات العسكرية مع اليابان

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها ستلغي اتفاقاً لتبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية مع اليابان. يأتي الإعلان وسط خلافات دبلوماسية وتجارية بين الدولتين. وأعلن كيم يو غوان النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول "قررت إنهاء" الاتفاق المعروف باسم "اتفاق الأمن العام والمعلومات العسكرية". Advertisements اقرأ أيضاً... كوريا الجنوبية تعتزم إخراج اليابان من «المفضلة» وأضاف "سنبلغ الحكومة اليابانية عن طريق قناة دبلوماسية". وتبادلت اليابان وكوريا الجنوبية، مطلع الشهر الجاري، فرض عقوبات تجارية في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).

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