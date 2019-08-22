مقتل 3 من داعش في اشتباكات مع الجيش العراقي

قتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مسلحة في محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد.

وأفادت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الخميس، أن عناصر من التنظيم المتشدد هاجموا اليوم نقطة تفتيش للجيش في منطقة "قرة تبه" شمال شرقي محافظة ديالى.

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وجرى تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش وإصابة اثنين من الجنود العراقيين بجروح.

وتنشط خلايا لتنظيم داعش المتطرف في مناطق متفرقة من العراق رغم العمليات التي تنفذها القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف لملاحقة خلايا التنظيم وخاصة في محافظات كركوك والموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى.