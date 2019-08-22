كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تشهد زيادة طلبات التأشيرة من سكان هونج كونج الأثرياء بعد الاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الهجرة الأسترالية الهجرة، أن أستراليا تشهد زيادة في الاهتمام ببرنامج تأشيراتها للملايين من سكان هونج كونج فقط الأثرياء الذين يتطلعون إلى شبكة أمان وسط اضطرابات سياسية في الأراضي التي تحكمها الصين.

ووفقاً لوكالة رويتزر، اليوم، قالت وزارة الهجرة في ولاية نيو ساوث ويلز :"لاحظنا زيادة كبيرة في الطلبات" من هونج كونج في الأشهر الأخيرة.

وتزامن الاهتمام مع "بداية الاضطرابات الحالية في هونج كونج، حسبما ذكرت الوزارة، في إشارة إلى برنامج تأشيرة مستثمر هام بقيمة 5 ملايين دولار أسترالي يوفر إقامة مباشرة للمتقدمين.

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وقال بيل فوجل، الشريك المقيم في سيدني في شركة بيكر آند ماكنزي للمحاماة، إنه كان هناك ارتفاع في المتقدمين لبرنامج تأشيرة مستثمر هام بقيمة 5 ملايين دولار أسترالي.

وأضاف :"أن ما أسمعه من زبائني هو أنه كان هناك بالتأكيد ارتفاع في عدد طلبات تأشيرة الاستثمار من هونج كونج.. أى شخص يضع خطة بديلة يلجأ إلى ذلك".

واندلعت الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة في أوائل يونيو على مشروع قانون تم تعليقه الآن والذي كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم جنائياً إلى الصين القارية لمحاكمتهم.

تأججت الاضطرابات بسبب المخاوف الأوسع حول ما يقوله الكثيرون إنه تآكل للحريات المكفولة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة عندما عادت هونج كونج إلى الصين في عام 1997.