كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدرس حظر السيارات التى تعمل بالوقود فى بعض المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس الصين تجربة حظر السيارات التي تعمل بالبنزين في بعض أنحاء البلاد، وقد تضع جدولًا زمنيًا للتخلص التدريجي من هذه المركبات، وفقًا لوزارة الصناعة.

وشجعت الحكومة الصينية مبيعات السيارات الكهربائية كجزء من حملة صارمة على التلوث، لكن يشكك مسؤولو صناعة السيارات في أنها ستعمل تدريجياً على التخلص من محركات الاحتراق الداخلي التقليدية في ضوء الاختلافات الإقليمية في المناخ والبيئة.

ووفقًا لوثيقة على موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، قالت إنه يتوجب على السلطات أولاً تحليل عوامل مثل الطلب في السوق ومستويات الانبعاثات لتقرير ما إذا كانت ستختبر المناطق المحظورة للسيارات التي تعمل بالبنزين.

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وصدرت الوثيقة ردا على اقتراح من البرلمان الصيني في 16 يوليو ، ونشرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية يوم الأربعاء.

وتعد الصين أكبر سوق سيارات فى العالم، حيث تم بيع 1.3 مليون وحدة في العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات، التي تشمل بطارية السيارة الكهربائية والمركبات الهجينة، إلى 1.5 مليون وحدة العام المقبل.

وقد تقوم الوزارة بصياغة جدول زمني للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين، وفقًا للوثيقة، لكنها لم تحدد ما إذا كانت ستتم على أجزاء معينة من البلاد أو التخلص التدريجي على مستوى البلاد.

وقالت مقاطعة هاينان بجنوب الصين في مارس، إنها تخطط لوقف بيع سيارات البنزين بحلول عام 2030.