كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تأمل فى وقف التعريفات الجمركية الأمريكية.. وتهدد بالثأر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصين اليوم الخميس، إنها تأمل في أن توقف الولايات المتحدة إجراءات التعريفة الخاطئة، محذرة أن أي تعريفة جديدة قد تؤدي إلى تصعيد.

وأعلنت الولايات المتحدة مطلع الشهر الجارى أنها ستفرض رسومًا على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارًا من 1 سبتمبر، مما سيمدد تعريفاتها على جميع صادرات الصين إلى أمريكا، لكن تراجع الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق عن جزء من الخطة، مما أدى إلى تأخير الرسوم على بعض العناصر مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من السلع الاستهلاكية حتى منتصف ديسمبر ، على أمل التقليل من تأثيرها على مبيعات العطلات في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث بإسم وزارة التجارة قاو فنج :"إنه على الرغم من قرار الولايات المتحدة بتأخير الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية.. إذا عادت الولايات المتحدة وفرضت أي تعريفات جديدة، فسوف تضطر الصين إلى تبني إجراءات انتقامية".

وأضاف قاو أن الوفود التجارية من الجانبين ظلت على اتصال، عندما سئل عما إذا كان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه سيتوجه إلى واشنطن لحضور الجولة التالية من المحادثات المباشرة.