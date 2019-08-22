كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسوؤل ليبي: المليشيات تلفظ أنفاسها الأخيرة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن سلاح الجو يبسط سيطرته على سماء البلاد.

العميد المحجوب أوضح في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن المليشيات تلفظ أنفاسها الأخيرة في طرابلس ما يدفعها للاستعانة بالمرتزقة التشاديين للقتال معها.

وبيّن أن لجوء المليشيات للمرتزقة كان بعد فشلها في إقناع الشباب للقتال بصفوفها ، مؤكداً أن الجيش مستمر في القضاء عليها واستنزاف قدرتها من أجل القضاء عليها نهائيا.

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وكشف المحجوب أن المليشيات قامت باستنزاف أموال ليبيا في جلب المرتزقة والأسلحة بجميع أنواعها للقتال ضد الجيش خاصة في طرابلس ومرزق.

مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أشار إلى أن الجيش يبسط سيطرته الكاملة على ليبيا بعد تدمير أماكن مواقع انطلاق الطيران التركي المسير وغرف عملياته،منوّهاً بتنفيذ سلاح الجو ضربة على المليشيات في السبيعة وسقط 10 قتلى ونحو 18 جريحاً منهم.