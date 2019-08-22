كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البريكست الصعب" على مائدة غذاء جونسون وماكرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إلى إقناع فرنسا بإعادة فتح مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أقل من يوم من استبعاد الرئيس إيمانويل ماكرون، صراحةً أي محادثات أخرى حول صفقة الطلاق.

وفي أول رحلة خارجية له منذ توليه برئاسة الحكومة قبل شهر، حذر جونسون، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وماكرون، من أنهما سيواجهان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بصفقة جديدة.

وفي محادثات في برلين يوم الأربعاء ، ألمحت ميركل إلى طريق محتمل للخروج من مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال إخبار جونسون بالتوصل إلى بعض البدائل في غضون 30 يومًا.

كانت نغمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في باريس أكثر وضوحًا.

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ومن المقرر أن يتناول جونسون الغداء مع ماكرون في قصر الإليزيه في حوالي الـ11 بتوقيت جرينتش، وقبل الاجتماع، قال ماكرون، إن طلب جونسون لإعادة التفاوض بشأن صفقة الطلاق التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي لم يكن مجديًا.

كما أخبر ماكرون بريطانيا أن أحلامها في مرحلة ما بعد الإمبريالية في فن الحكم العالمي سوف تتلاشى إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الولايات المتحدة، التي حذرت من أن بروكسل أصبحت شديدة الصعوبة على المملكة المتحدة.

وقال ماكرون يوم الأربعاء: "البريطانيون مرتبطون بكونهم قوة عظمى"، متسائلاً "هل يمكن أن تعوض الولايات المتحدة الأمريكية تكلفة بريطانيا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصعب- لأن بريطانيا ستكون الضحية الرئيسية؟ كلا، وحتى لو كان خيارًا استراتيجيًا، فسيكون ذلك على حساب التبني التاريخي لبريطانيا ".

وقال ماكرون، إنه لا يرى أي سبب لمنح مزيد من التأخير لبريكسيت إلى ما بعد الموعد المحدد في 31 أكتوبر، ما لم يكن هناك تغيير سياسي كبير في بريطانيا، مثل الانتخابات أو استفتاء جديد.