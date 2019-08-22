كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الجيش الليبي تصد هجوما على محور كاريزما جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الليبي، فجر اليوم الخميس، من صد هجوم للجماعات الإرهابية على تمركزات الجيش بمحور كاريزما جنوب العاصمة طرابلس.

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وقال المسؤول الإعلامي اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في تصريح صحفي إنه تم استهداف آليات العدو بمدفعية الهاون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم لافتا إلى أنه لا خسائر تذكر بوحدات اللواء 73 مشاة بعد ثبات الوحدات بالنقاط المعلومة لدى غرفة العمليات.