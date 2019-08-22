كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع النفط أكثر من 60 دولارًا للبرميل اليوم الخميس، مدعومًا بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وخفض الإمدادات بقيادة أوبك، على الرغم من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

كما انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، أكثر مما توقع المحللون.

ومع ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضًا أن مخزونات البنزين والتقطير ارتفعت.

وارتفع خام برنت بمقدار 46 سنتًا إلى 60.76 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا إلى 56.08 دولار.

وينتظر المتداولون من جميع القطاعات خطابًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الماضي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يمكن أن يشير إلى ما إذا كان البنك المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

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وقال كريج ارلام المحلل في "أونادا" "النفط يبدو في حالة من النسيان في الوقت الحالي."، "لقد ارتفع بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين ولكن ليس بأي طريقة مقنعة."

و أضاف "قد يؤدي الارتفاع في المخاطرة في نهاية الأسبوع إلى تحريكه مرة أخرى ولكن هذا أمر معلق على باول".

وارتفع سعر خام برنت بحوالي 13 في المائة هذا العام، مدعومًا بخفض الإمدادات بقيادة منظمة الدول المصدرة للنفط، وخفض الصادرات في إيران وفنزويلا الخاضعين لعقوبات أمريكية.

وقالت إيران إنه إذا تم تخفيض صادراتها من النفط إلى الصفر، فلن تتمتع الممرات المائية الدولية بنفس الأمان كما كان من قبل، وتحذر واشنطن من زيادة الضغط على طهران.

ولكن تباطؤ النمو الاقتصادي وسط الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبريكسيت يضغط على الأسعار ويقوم خبراء التنبؤ مثل وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعات الطلب العالمي على النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه "المختار" لمعالجة الاختلالات التجارية مع الصين، حتى في الوقت الذي حذر فيه باحثو الكونجرس من أن تعريفاته الجمركية ستخفض الإنتاج الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.3٪ في عام 2020.

