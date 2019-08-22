كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن مدير بنك وبعض موظفيه بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية طلباً من إدارة وموظفي بنك اليمن الدولي بالإفراج عن مدير البنك، أحمد ثابت العبسي، وعدد من موظفي البنك الذين اعتقلتهم الميليشيات مطلع شهر أغسطس الجاري، في العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك فيما طالبت جمعية البنوك الخليجية ومقرها البحرين بالإفراج عن الخبير الاقتصادي، أحمد ثابت العيسي، ونددت باعتقاله.

وقالت الجمعية في بيان إن "العبسي" يقبع في قبضة سلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء.

وطالبت "جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح الخبير العبسي عضو الجمعية".

وقالت إن "رجال المال والأعمال والمصرفيين يفترض بقاؤهم بعيدين عن الصراعات السياسية، ولا يمكن مطلقاً الزج بهم في المعتركات الصراعية لما لهم من دور ورسالة إيجابية في الحفاظ على الاستقرار والسكينة الاقتصادية".

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ويقبع الخبير الاقتصادي، أحمد ثابت العبسي، مدير بنك اليمن الدولي في معتقل ميليشيات الحوثي منذ بداية شهر أغسطس الحالي دون أن يسمح لأسرته ولا لمسؤولي البنك الذي يديره بزيارته منذ تم اختطافه وسيارته من قلب العاصمة صنعاء.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن أحد موظفي البنك قوله لـ: إن الحوثيين اختطفوا العبسي إضافة إلى اثنين آخرين من إدارة البنك هما زهير فاضل من "قنوات التوصيل" ونجم الشهاري من "إدارة IT".

وأشار الموظف إلى أن "العبسي" طالب قيادات في الجماعة بدفع مبالغ مالية مستحقة للبنك، لكن الجماعة رفضت وقامت بسجنه.

ويفرض الحوثيون جبايات وإتاوات مالية كبيرة على رجال الأعمال والتجار اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014م.