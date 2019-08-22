كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط توترات شديدة.. إعادة انتخاب رئيس ولاية جوبالاند الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب، رئيس ولاية جوبالاند جنوب الصومال، وهي منطقة لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب جزئيًا، فاز بفترة ولاية جديدة اليوم الخميس، وسط توترات شديدة بين الحكومة الفيدرالية والمسؤولين الإقليميين.

وقال رئيس البرلمان كابدي ماكساميد عبد الرحمن، أحمد محمد مادوبي، الشريك الأمني الأعلى لكينيا المجاورة، التي تساعد الصومال في قتال الجماعة المتشددة، إنه حصل على 56 من أصل 74 صوتًا من أعضاء البرلمان في البرلمان الإقليمي.

وقالت الحكومة المركزية في مقديشو يوم السبت إنها لن تعترف بنتيجة التصويت قائلة إن عملية اختيار المرشحين انتهكت الدستور الوطني.

واتهمت مادوبي بالتدخل في العملية ودعمت مرشحي المعارضة الذين رفضتهم اللجنة الانتخابية عندما حاولوا التسجيل.

قال مرشحو المعارضة المحظورون إنهم أجروا تصويتهم في مدينة كيسمايو الساحلية في جبالاند اليوم الخميس، وانتخبوا عبد الرشيد محمد هيديج، وهي خطوة من المحتمل أن تثير التوترات بين الدولة والحكومة المركزية.

