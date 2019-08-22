كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الديمقراطيون في إيطاليا يدعون لتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الديمقراطيون الإيطاليون، أكبر قوة معارضة في البرلمان، إن تشكيل حكومة جديدة لاستبدال ماتيو سالفيني أمر يستحق المحاولة.

انتزع سالفيني دعم حزبه في العصبة من الحكومة الشعبية لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مما أدى إلى انهياره في وقت سابق من هذا الأسبوع وترك الرئيس سيرجيو ماتاريلا يواجه المهمة الحاسمة المتمثلة في تقرير ما إذا كان سيتم الإعلان عن نهاية الهيئة التشريعية، واجراء الانتخابات قبل موعدها ب 3 سنوات.

أكد نيكولا زينجاريتي، رئيس الحزب الديمقراطي بعد اجتماعه اليوم الخميس مع ماتاريلا، أن أي تحالف جديد من هذا القبيل يجب أن يحظى بتأييد دائم من البرلمان، ولا يمكن أن يأتي "بأي ثمن". خلافًا لذلك، كما يقول زينغاريتي، يجب إجراء الانتخابات الوطنية.

أي ائتلاف جديد سيحتاج بشدة إلى دعم من حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسة، والتي يلتقي قادتها مع ماتاريلا في وقت لاحق اليوم. ويطالب سلفيني بإجراء انتخابات جديدة.

