كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات سورية تطلق النار على موقع مراقبة تركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولان تركيان، اليوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية فتحت النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، لكن لم تحدث خسائر بشرية.

تأتي الواقعة بعد ضربة جوية استهدفت رتلاً عسكرياً تركياً يوم الإثنين، وقالت تركيا إنها تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين أثناء تحرك الرتل باتجاه الجنوب نحو موقع مراقبة آخر.

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وأقامت تركيا 12 موقع مراقبة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أمس الأربعاء، أن جميع مواقع المراقبة التركية ستواصل عملها وسيستمر تقديم الدعم لها.