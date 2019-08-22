كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية: محادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز، عن مسؤول كوري جنوبي بارز، اليوم الخميس، أنّه من المتوقع أن تعيد الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فتح محادثات نزع السلاح النووي قريباً، وأنها ستمضي على ما يرام، مما يعزز الآمال في إحراز تقدم في المفاوضات بعد الجمود الطويل.

وقدّم كيم هيون تشونج، نائب مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، تقييمه المتفائل بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية ستيفن بيجون في سيول.

وقال كيم تشونج للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر ساعة واحدة دون أن يخوض في تفاصيل :"كان انطباعي أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستجريان حوارًا قريبًا، وسوف تسير الأمور على ما يرام".

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وتوقفت المحادثات الرامية إلى تفكيك البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية منذ القمة الثانية الفاشلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام في فبراير.

والتقى ترامب وكيم مرة أخرى في يونيو على الحدود بين الكوريتين واتفقا على إعادة فتح المفاوضات على مستوى العمل، إلّا أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى منذ ذلك الحين ، حيث أشعلت المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واعتماد أسلحة جديدة ، بينما وصف الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن بأنه "وقح".

وأثار متحدث بإسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية يوم الخميس مسألة استحواذ كوريا الجنوبية على طائرات مقاتلة أمريكية شبح من طراز اف-35، قائلاً إنها غير مهتمة بالحوار الذي "كان مصحوبًا بتهديدات عسكرية".