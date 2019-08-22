كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع قادة الحكومات الألمانية والهولندية لمناقشة تغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واعضاء مجلس الوزراء الرئيسيون مع نظرائهم الهولنديين اليوم الخميس لمناقشة سبل مواجهة تغير المناخ معًا.

يأتي الاجتماع في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في الوقت المقرر فيه أن تفوت ألمانيا أهدافها المتعلقة بالانبعاثات لعام 2020 بفارق كبير، حتى مع اعتراف حكومة ميركل بضرورة زيادة طموحها بحلول العام المقبل كجزء من التزامها بموجب اتفاق المناخ بباريس 2015.

سيشرح الوزراء الهولنديون كيف توصلوا إلى إجماع واسع النطاق في يونيو من هذا العام حول مجموعة واسعة من الإجراءات، بشأن ضريبة الكربون بمواقف الدراجات في محطات السكك الحديدية، إلى خفض انبعاثات الكربون في البلاد بمقدار النصف بحلول عام 2030.

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في نهج هولندي نموذجي، قد يجذب ذلك الحكومة الألمانية، وقطاعات الصناعة والمجتمع التي ستضطر إلى تنفيذ التغييرات التي جلست لعدة أشهر لاستكشاف تفاصيل حزمة المناخ.

ورحبت المجموعات البيئية بأجزاء من الصفقة الهولندية، لكنها قالت إنها غير كافية في المعركة لوقف ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض.

في وقت سابق من هذا العام، عينت ميركل "مجلسًا مخصصًا للمناخ" لمواجهة التحديات الناجمة عن الاحترار العالمي وإيجاد السبل التي يمكن أن تحقق بها ألمانيا أهدافها الخاصة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

