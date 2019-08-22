كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: إيران مستعدة للعمل على مقترحات الصفقة النووية الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن إيران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الصفقة النووية الدولية التي وقعتها طهران مع القوى العالمية في عام 2015.

وأضاف في المعهد النرويجي للشؤون الدولية "هناك مقترحات مطروحة، وسنعمل على هذه المقترحات."

كما عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء الماضي إما تخفيف العقوبات على إيران أو توفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل" في مقابل الامتثال التام للاتفاقية التي انسحبت منها الولايات المتحدة العام الماضي.

