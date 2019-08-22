بعد أن رفض تدريب “الأسود”.. الفرنسي لوران بلان الأقرب لتدريب “نسور قرطاج”

بات الفرنسي لوران بلان، المدرب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، وفريق باريس سان جيرمان، المرشح الأول لخلافة آلان جيريس، من أجل تدريب المنتخب التونسي للعبة، وذلك بعد أن فتحت معه الجامعة التونسية، قنوات التفاوض معه للإشراف على “نسور قرطاج”.

وحسب تقارير صحفية تونسية وفرنسية، فإن الاتحاد المحلي للعبة، وضع إسم لوران بلان، على رأس المدربين الذين يرغب في التعاقد معهم، من أجل قيادة المنتخب في الاستحقاقات القادمة، وذلك بالنظر لتجربته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، بالإضافة إلى رغبته هو الآخر في خوض تجربة جديدة في إفريقيا.

وعلى غرار بلان، فإن الإيطالي، كلاوديو رانييري، المدرب السابق لعدد من الأندية الأروبية الكبيرة، يوجد في قائمة المرشحين، بالإضافة إلى عدد من المدربين التونسيين، على غرار نبيل معلول.

وأعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، أمس الأربعاء، انفصالها بالتراضي عن مدرب المنتخب الأول، الفرنسي آلان جيريس.

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وقالت الجامعة التونسية في بلاغ صحفي: “أنهت الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب الفرنسي آلان جيريس، من خلال فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين”.

وقاد صاحب 67 عاما، الذي تولى الإشراف على تداريب “نسور قرطاج” منتصف دجنبر الماضي، قاد المنتخب التونسي إلى بلوغ المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي احتضنتها الملاعب المصرية خلال الفترة ما بين 19 يونيو و21 يوليوز الماضيين.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية التونسية، أن التونسي نبيل معلول يأتي على رأس المرشحين لخلافة آلان جيريس في تدريب منتخب تونس، علما أن معلول سبق له قيادة نسور قرطاج من أبريل 2017 إلى يوليوز من العام 2018، إذ خاض معه نهائيات كأس العالم بروسيا صيف السنة الماضية.