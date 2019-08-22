القضاء الهولندي يأمر باعتقال مواطن مغربي لإهانته كاتب رأي

بعدما أرسل مواطن مغربي (خالد. هـ)، يقيم بمدينة أميرزفورت الهولندية، تسع رسائل عبر موقع الفايسبوك، إلى كاتب عمود صحفي في صحيفة “Deventer”، اعتبرت محكمة هولاندية أن تلك الرسائل “مسيئة” وأمرت بالسجن في حق المواطن المغربي.

وقضت المحكمة بحسب ما نشرته صحيفية هولاندية، أمس الأربعاء، بالسجن للمواطن المغربي لمدة أربعة أيام.

وأقر المواطن المغربي الذي يبلغ من العمر 31 سنة، بالاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه كان يريد فقط التعبير عن رأيه، لكنه أساء استعمال الكلمات.

وبعد أن رفض القاضي اعتبار ما تضمنته الرسائل مجرد تعبير عن رأي، قال المغربي، “أعترف أنني غبي، أنا أشعر بالخجل”.