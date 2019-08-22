هدية لمجرد للملك في عيد ميلاده-فيديو

حضر الفنان سعد لمجرد، مفاجأة للملك محمد السادس، عبارة عن أغنية تهنئه بحلول ذكرى ميلاده، أصدرها أمس الأربعاء مع حلول عيد الشباب.

وكان سعد قد حضر الأغنية أثناء تواجده في فرنسا، ليصدرها في ذكرى ميلاد الملك ال56، وينظم لقائمة الفنانين الذين أصدروا أغاني تتغنى بقائد البلاد.

واختار سعد لمجرد إصدار الأغنية الهدية للملك، دون كليب، والاعتماد على صور متحركة رفقة الكلمات، فيما لم يعلن عن نيته في إصدارها مسبقا عنها، وأخرجها للعلن مساء أمس الأربعاء.

وتجمع لمجرد علاقة مميزة بالملك محمد السادس، إذ أن أي منشور لسعد على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، يكون مرفقا بوسم “عاش الملك”.