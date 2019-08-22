دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يطرح تذاكر مباراته ضد بريكاما الغامبي

طرحت إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تذاكر مباراة الفريق الأخضر القادمة، برسم إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمعه ببريكاما يونايتد الغامبي، السبت المقبل، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وستكون تذاكر اللقاء متوفرة أمام الجماهير الرجاوية بدءا من اليوم الخميس، بأربع نقط للبيع، وهي ملعب محمد الخامس، والمركب الفريق بالوازيس، ثم ملعبي تيسيما والصخور السوداء.

وتم تحديد أثمنة التذاكر في 50 درهما للمدرجات المكشوفة، و100 درهم للمدرجات المغطاة، أما المنصة الشرفية فيقتضي الجلوس فيها دفع 300 درهم.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت قبل أسبوعين تقريبا بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف في كل شبكة، وهي النتيجة التي قربت النسور الخضر من التأهل للدور القادم، إذ يكفي زملاء محسن متولي التعادل دون أهداف أو بهدف لمثله، أو هدفين في كل شبكة، بالإضافة للانتصار بأي نتيجة لضمان العبور للدور الأول.