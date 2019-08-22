صحف فرنسية تتحدث عن تصلب نادي العاصمة في بيع نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انشغلت الصحف الإسبانية والفرنسية عن تصلب في موقف نادي باريس سان جرمان الفرنسي خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد، بشأن انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار، مشيرة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية رفض عروضا سخية للتنازل عن نجمه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية فان برشلونة مستعد لدفع مبلغ مقداره 160 مليون يورو لضم نيمار الذي التحق بصفوف النادي الباريسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 صيف عام 2017، على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الإعارة مع ضرورة الشراء في الموسم التالي لكن سان جرمان رفض عرض النادي الكاتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية "المفاوضات موصدة بسبب تصلب موقف باريس سان جرمان الذي رفض تماما فكرة الإعارة".

أما "ال موندو ديبورتيفو"، فتطرقت إلى أرقام مماثلة: إعارة على مدى موسمين مع تسديد مبلغ يتلاءم مع فترة الاعارة ثم دفع مبلغ 150 مليون يورو لضم اللاعب نهائيا بعد موسمين.

وقالت الصحيفة "المفاوضات مستمرة مع باريس سان جرمان على وقع رفض النادي الفرنسي لكن برشلونة ينتظر موقفا حاسما من نيمار يعلن فيه صراحة رغبته في العودة إلى برشلونة من أجل وقف اهتمام" ريال مدريد.

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في المقابل، فقد كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن عرض ضخم تقدم به ريال مدريد وقالت "تقدم ريال مدريد بالعرض التالي: 100 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين" مشيرة إلى الويلزي غاريث بايل، الكولومبي خاميس رودريغيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس"، لكن الصحيفة الفرنسية أكدت بأن سان جرمان رفض هذا العرض وقالت في هذا الصدد "القيمة الإجمالية لهذا العرض لا تتناسب مع التوقعات الباريسية".

وتطرقت "ليكيب" كما "موندو ديبورتيفو" إلى إمكانية دخول يوفنتوس على الخط من دون أن تشير إلى جدية النادي الإيطالي.

يذكر أن باب الانتقالات في أوروبا يقفل في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل.