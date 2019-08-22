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رونالدو يعترف بإعجابه بمسيرة ميسي الكروية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترف نجم يوفنتوس، البرتغالي ، بإعجابه بإنجازات قائد ونجم ، الأرجنتيني ليونيل ، متحدثا عن المنافسة التي تجمع بينهما منذ أعوام عدة على لقب "الأفضل في العالم كرويًا" في مقابلة بثها التلفزيون البرتغالي.

وقال لاعب الإسباني السابق، الذي انتقل إلى "بيانكونيري" في صيف 2018، لقناة "تي في آي" أمس الأربعاء إنه "معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان صرح سابقا انه تأثر بعد مغادرتي لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا".

وتابع ابن الـ 34 عاما أنها "خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. (الأميركي) مايكل جوردان كان لديه منافسين في كرة السلة، (البرازيلي الراحل) آيرتون سينا و(الفرنسي) ألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا واحد. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في هي أنها صحيّة".

وبالنسبة لرونالدو فان تجمعه منافسة مع لاعب من طينة ميسي هو أمر يدفعه دائما لتخطي نفسه وتقديم الأفضل.

ورأى المهاجم الدولي البرتغالي، الفائز بلقب افضل لاعب في العالم خمس مرات، أنه لا يشك بأن "ميسي جعل مني لاعبا افضل والعكس صحيح.. عندما أفوز بالألقاب فان ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره".

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وعندما سُئل عن علاقته خارج الملاعب مع "البرغوث" الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، أشار رونالدو إلى الاحترام المتبادل الذي يسود العلاقة بينهما.

وختم قائلا "لديّ علاقة احترافية ممتازة مع ميسي لأننا نتقاسم اللحظات ذاتها منذ 15 عاما... لم أتناول معه طعام العشاء، ولكن لما لا في المستقبل، لن أعارض ذلك".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أعلن عن ترشيح كل من ميسي ورونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019. وسيعلن اسم الفائز خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 آب/أغسطس الحالي، حيث ستجرى أيضا قرعة دور المجموعات من .

 

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