ضبط كمية من البطاطا مصابة بـ' خنفساء بكلار اديو' في العراق

اعلنت مديرية الجمارك العامة، الخميس، عن احباط ادخال كمية من البطاطا مصابة بـ" خنفساء بكلار اديو" في منفذ المنذرية الحدودي.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم أعادة أصدار ارسالية بطاطا مصابة بآفة زراعية (خنفساء بكلار اديو)".
واضافت ان "إعادة الأصدار جاءت بناءا على تقرير شعبة الحجر الزراعي"، مشيرة الى انه "تم أتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".
يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.
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