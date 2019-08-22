حريقان في كربلاء

افاد مصدر امني، الخميس، بأندلاع حريقين في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا كبيرا اندلع اليوم، في عدد من البساتين قضاء عين التمر ضمن محافظة كربلاء"، مبينا انه "ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "حريقا اخر اندلع داخل فندق بمركز كربلاء، اسفر عن اضرار مادية فقط".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.