بالصور.. اصابة منتسب وخسائر كبيرة في حريق جميلة

ما تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملية اخماد الحريق الذي اندلع في منطقة جميلة ببغداد.

وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الحريق الذي اندلع في مخزن للعطور وامتد الى محال تجارية قريبة منه، ادى الى الى الحاق اضرار مادية كبيرة واصابة احد منتسبي الدفاع المدني".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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