شاهدوا ميريام فارس بثياب زوجها... إطلالة غريبة!

نشرت الفنّانة اللبنانية ميريام فارس صورة جديدة عبر حسابها على "انستغرام"، بقميص غريب!

وعلقت فارس على الصورة قائلة: "سطوت على خزانة زوجي"،‏ في اشارة منها الى انها ترتدي قميص زوجها.

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ويأتي هذا القميص الذي ارتدته وكأنه فستان، وانهالت التعليقات على هذا المنشور، حيث عبر المتابعين عن اعجابهم بهذا اللوك.



وحققت الصورة أكثر من 100 ألف زر اعجاب في أقل من 24 ساعة.