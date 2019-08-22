الداخلية: هدم أربعة أوكار تابعة لداعش في كركوك

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الخميس، هدم أربعة أوكار تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك. وقال معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعات المستمرة للأوكار عناصر عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك وبعد تسخير المصادر السرية، تضبط ٤ أوكار بالتعاون مع قوة من لـ٢٠ شرطة اتحادية".



وأضاف معن، أنه تم العثور بداخل الأوكار على "ملابس عسكرية و3 صواريخ قاذفة ضد الدروع وقذيفتي هاون وحشوة هاون ورمانة، فضلا عن أوراق مدون فيها صرف مبالغ مالية لعناصر داعش"، مشيراً إلى "رفع المواد وهدم الأوكار دون حادث يذكر".



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