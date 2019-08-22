الرئاسات الثلاث تجتمع في قصر السلام

عقدت الرئاسات الثلاث، الخميس، اجتماعا في قصر السلام ببغداد. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي)، عقدوا اليوم اجتماعا في قصر السلام ببغداد". وبحث المجتمعون بحسب مصدر مطلع لـ الخليج 365، "اخر التطورات السياسية والامنية في البلاد".



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