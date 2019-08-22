مقتل 3 جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق.

وذكر مكتب حاكم إقليم شرناق التركي، في بيان، الخميس، أنه "تم تحييد" 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني خلال المواجهة.

وأضاف أن الجنود كانوا يشرفون على أمن شركة البترول التركية الحكومية (تباو) قرب بلدة سلوبي في إقليم شرناق عندما وقع الاشتباك، مشيرا إلى أن طائرة مسيرة رصدت المسلحين في المنطقة نفسها من قبل.

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وانهار وقف إطلاق النار، الذي استمر لنحو عامين، بين المسلحين الأكراد وأنقرة في يوليو/تموز 2015، ليغرق مجددا جنوب شرقي البلاد في الصراع المستمر منذ 30 عاما.

وأودى الصراع بحياة ما يربو على 40 ألف شخص.

وتسببت هجمات الجيش التركي على الأكراد في توتر العلاقات بين الأكراد والأتراك في البلاد جراء خصومات وعداوات ألحقت ضررا بالغا بالنسيج الاجتماعي في البلاد.