انت الان تتابع تنفيذ حكم الإعدام الثاني عشر هذه السنة في الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعدم رجل أدين بتهمتي الاغتصاب والقتل إثر خنقه طالبة في التاسعة عشرة من العمر، بالحقنة القاتلة الأربعاء في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد الإعدامات المنفّذة منذ بداية العام 12 حالة.

وأكّدت هيئة العدالة الجنائية في تكساس وفاة لاري سويرينغن عند الساعة 18:47 (00:47 بتوقيت غرينيتش) في سجن هانتسفيل.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، كان الرجل البالغ من العمر 48 عاما متمسّكا ببراءته حتّى وفاته. ولفت محاموه في أكثر من مناسبه إلى أن الحمض النووي الذي عثر عليه على يدي الضحية لم يكن تابعا له.

غير أن المحكمة الأميركية العليا رفضت الأربعاء تعليق تنفيذ الحكم الذي سبق أن علّق خمس مرات.

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وقد أدين لاري سويرينغن سنة 2000 بقتل ميليسا تروتر، وهي طالبة أقام معها علاقة غرامية، بحسب ما أوردت "هيوستن كرونيكل".

وكانت الشابة قد شوهدت معه يوم اختفائها في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1998.

واكتشف صيّادون جثتها في غابة بعد عدّة أسابيع. وكان جزء من جورب معقودا حول رقبتها. وقد عثر على الجزء الآخر من الجورب في منزل سويرينغن.

وهذا حكم الإعدام الرابع الذي ينفّذ في تكساس والثاني عشر في الولايات المتحدة منذ مطلع العام، بحسب مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام.