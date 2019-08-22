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قوات سورية تطلق النار على موقع مراقبة تركي

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وكالات_اليمن العربي 0 تبليغ

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قوات سورية تطلق النار على موقع مراقبة تركي

الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قوات سورية تطلق النار على موقع مراقبة تركي

كتب

وكالات_الخليج 365

قال مسؤولان تركيان، اليوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية فتحت النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، لكن لم تحدث خسائر بشرية.

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تأتي الواقعة بعد ضربة جوية استهدفت رتلاً عسكرياً تركياً يوم الإثنين، وقالت تركيا إنها تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين أثناء تحرك الرتل باتجاه الجنوب نحو موقع مراقبة آخر.

وأقامت تركيا 12 موقع مراقبة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أمس الأربعاء، أن جميع مواقع المراقبة التركية ستواصل عملها وسيستمر تقديم الدعم لها.

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