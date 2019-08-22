السعودية تبيع صكوكاً بقيمة 2.3 مليار ريال

قالت وزارة المالية السعودية في بيان اليوم الخميس، إن المملكة باعت صكوكا قيمتها 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) في إصدارها المحلي لشهر يوليو (تموز).



وجرى تقسيم الإصدار الشهري إلى ثلاث شرائح، الأولى قيمتها 1.4 مليار ريال تستحق في 2024 والثانية 258 مليون ريال استحقاق 2028 والثالثة بقيمة 588 مليون ريال وتستحق في 2034.

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