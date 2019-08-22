شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة صاروخية جديدة للنظام الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طهران) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران كشفت النقاب اليوم (الخميس) عما وصفته بمنظومة صاروخية متنقلة سطح- جو بعيدة المدى تم تصنيعها محلياً. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لرئيس النظام حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي باور-373 والتي وصفتها وسائل الإعلام بأنها منافس للنظام الصاروخي الروسي إس-300. ويقول خبراء عسكريون غربيون إن إيران كثيراً ما تبالغ في قدرات أسلحتها، لكن المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى ساهمت في دفع واشنطن العام الماضي للانسحاب من اتفاق أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 لكبح طموحاتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران كشفت النقاب اليوم (الخميس) عما وصفته بمنظومة صاروخية متنقلة سطح- جو بعيدة المدى تم تصنيعها محلياً. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لرئيس النظام حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي باور-373 والتي وصفتها وسائل الإعلام بأنها منافس للنظام الصاروخي الروسي إس-300. ويقول خبراء عسكريون غربيون إن إيران كثيراً ما تبالغ في قدرات أسلحتها، لكن المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى ساهمت في دفع واشنطن العام الماضي للانسحاب من اتفاق أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 لكبح طموحاتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

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