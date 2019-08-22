شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والمعارضة بريف اللاذقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن) دارت اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة السورية بريف اللاذقية الشمالي مما تسبب في خسائر بشرية بين الطرفين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم (الخميس)، أن طائرات النظام السوري الحربية واصلت قصفها لمواقع بريفي حلب وإدلب الجنوبيين فيما ألقى طيران النظام السوري المروحي حوالي 39 برميلاً متفجراً على عدة بلدات وقرى هناك.

دارت اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة السورية بريف اللاذقية الشمالي مما تسبب في خسائر بشرية بين الطرفين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم (الخميس)، أن طائرات النظام السوري الحربية واصلت قصفها لمواقع بريفي حلب وإدلب الجنوبيين فيما ألقى طيران النظام السوري المروحي حوالي 39 برميلاً متفجراً على عدة بلدات وقرى هناك.

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